Polisin boğazını kesen memur hakkında yeni gelişme

Malatya Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, karakolda görevli sivil memur, görevli polis memurunu bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan sivil memur çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Battalgazi polis Merkezi Amirliği'nde sivil memur olarak görev yapan Suat Y., tartıştığı polis memuru Şerif Dağ'ı (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü.



Cumhuriyet'in haberine göre, Battalgazi (Eski Malatya ) Meydanbaşı Mahallesindeki Battalgazi Hükümet Konağı'nda bulunan Battalgazi polis Merkezi Amirliğinde meydana gelen olayda, sivil memur olarak görev yapan Suat Y., ile polis memuru Şerif Dağ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Suat Y., polis memuru Şerif Dağ'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Yaralı polis memuru Şerif Dağ, ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. polis memuru Şerif Dağ, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sivil memur Suat Y., polisler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Malatya'da, karakolda tartıştığı polis memuru Şerif Dağ'ı boğazını keserek şehit eden sivil memur Suat Yaltagil, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. 2007 yılında İstanbul'da polis olarak göreve başladığı, psikolojik sorunları nedenleri 2009'da aktif görevden alınarak sivil memur yapıldığı öğrenilen Yaltagil, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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