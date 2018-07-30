Tekstil fabrikasında feci kaza: İşçi hayatını kaybetti!

Olay, ilçeye bağlı Vakıflar Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi Özkan Özdemir, arıtma havuzunu kontrol etmek demir köprüye çıktı. Özdemir, bir süre sonra demir köprüde dengesini yitirerek havuza düştü. Özkan Özdemir'den haber alamayan diğer işçiler, arkadaşlarını aramaya başladı. Sonuç alınamayınca durum jandarmaya bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arıtma havuzundaki suyun boşaltılması üzerine Özkan Özdemir'in cansız bedenine ulaştı. Özdemir'in cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.