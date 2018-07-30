FETÖ mağdurlarını ayağa kaldıran tahliye!

KUMPASDER, tahliye edilen FETÖ sanığı Ekrem Ertuğrul’la ilgili açıklama yaptı.

FETÖ’nün organize ettiği kumpas davaları sonucunda mağdur ettiği sivil asker vatandaşların kurduğu KUMPASDER, tahliye edilen FETÖ sanığı Ekrem Ertuğrul’la ilgili açıklama yaptı. “Türk Ordusuna kurulan kumpasın adı olan Balyoz Davası, 9 Ekim 2013 tarihinde FETÖ tarafından önceden dizayn edilen Yargıtay 9.Ceza Dairesince onanmış, böylece TSK ve yüzlerce vatansever subay için tabuta son çivi de çakılmıştı” denilen açıklamada, “Oy birliği ile bu karara imza atan Yargıtay 9.Daire heyetinin başkanı Ekrem Ertuğrul, ‘yargılandığı’ yine Yargıtay 9.Daire heyetinin kararı ile serbest bırakıldı” ifadeleri kullanıldı.

KUMPASDER’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Kamuoyuna,

Türk Ordusuna kurulan kumpasın adı olan Balyoz Davası, 9 Ekim 2013 tarihinde FETÖ tarafından önceden dizayn edilen Yargıtay 9.Ceza Dairesince onanmış, böylece TSK ve yüzlerce vatansever subay için tabuta son çivi de çakılmıştı.

Vatansever subayların tasfiyesinin tescili anlamına gelen bu kararla, 15 Temmuz kanlı kalkışmasına ve 250 yurttaşımızın şehadetine giden yol sonuna kadar açılmış oldu.

Oy birliği ile bu karara imza atan Yargıtay 9.Daire heyetinin başkanı Ekrem Ertuğrul, 'yargılandığı' yine Yargıtay 9.Daire heyetinin kararı ile serbest bırakıldı.

15 Temmuz sonrasında yakalanan İbrahim Okur, Kerim Tosun, Süleyman Pehlivan, Turgut Emiroğlu gibi yüksek yargı içinde yuvalanan birçok FETÖ üyesi ve destekçisinin davalarına da bakan 9.Dairenin, benzer kararlarının sürpriz sayılmaması gerektiği anlaşılıyor.

Zira bütün itirazlarımıza rağmen bu hakim ve savcılar kurdukları kumpaslardan, işledikleri fahiş hukuk ihlallerinden dolayı değil, sadece örgüt üyeliğinden düzenlenen fezleke ve iddianamelerle yargılanıyorlar. Bu iddianamelerin, ilgili mahkemece uygun görülüp kabul edildiğinin altını çizmek zorundayız.

Bu sözde hakimler ve savcılar sadece sanıklara karşı değil, Türkiye’de hukuka olan güvene, yüksek yargının güvenilirliğine karşı suç işlemişlerdir.

Mevcut tablo karşısında, bu zayıf iddianamelerle, baştan reddedilen müşteki ve katılma talepleri ile, adeta ‘tek kale’ yapılan yargılamaların, adaletin tecellisine hizmet edemeyeceğine inanıyoruz.

Bu yargılamaların gelecekte yargı erkinin kötüye kullanılması teşebbüslerine karşı caydırıcı olması ve sonucunda ‘adalet yerini buldu’ denmesi mümkün görülmemektedir

Bu şekilde sürdürülen yargılamaların içerde dışarıda FETÖ artıklarına moral kazandırdığını ve FETÖ ile mücadeleye hizmet etmediğini hatırlatıyor;

Hukuk ve adalet gerçek anlamda yerini buluncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi bütün şehitlerimizin manevi huzurunda bir kez daha tekrarlıyoruz.

Saygılarımızla,

KUMPASDER”