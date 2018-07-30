Erdoğan’ın hocasından Mehmet Görmez'e şok sözler!

Odatv- Nakşibendi Cemaati’nin önde gelen isimlerinden, Fatih Gençlik Vakfı kurucusu, Milli Türk Talebe Birliği’nin de başkanlığını yapmış Ömer Öztürk, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’le ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Ömer Öztürk, Erdoğan ailesine de yakınlığıyla biliniyor. 2017 yılının Mart ayında Üsküdar’da Ömer Öztürk Camisi açıldı. Kesme taş ve mermer işçiliğiyle yapılan caminin açılışında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın teşekkür mesajı okunmuştu. Açılışa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan katılmış ve konuşma yapmıştı. AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de açılışa katılanlar arasındaydı.

Bilal Erdoğan’ın “Hocam” dediği Ömer Öztürk farklı zamanlarda yaptığı görülen konuşmalarda, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’e çok ağır ifadelerle yüklendiği görüldü. Konuşmaların, Mehmet Görmez’in görevi bıraktığından sonra yaptığı anlaşılıyor. Çünkü Görmez için Öztürk, “gitti, emekliye ayrılan” gibi ifadeler kullanıyor.

Mehmet Görmez’e “İngiliz uşağı” diyen Ömer Öztürk, Görmez’in İslam alimleri içersisinde “yenilikçi” diye bilinen Musa Carullah Bigiyef hakkında yaptığı çalışmayı da eleştirdi. Ömer Öztürk konuşmasının devamında, yaşadığı bir anıyı da şöyle anlatıyor:

“Yetkililerden birisi, Medine’ye geldiği zaman kendi de o zaman işin başındaydı (Mehmet Görmez’i kastediyor). ‘Ne tavsiye edersin’ dedi. ‘Yahu’ dedim, ‘tavsiye edeceğim şeylerin başında şu Diyaneti bir lav edin’ yani, tamamen hepsini bir terhis edin ve hepsini yeniden sıfırdan bir daha kurun, bu teşkilat adam olmaz sonuç itibariyle bunların hepsi paraya kul olmuş.”

İşte Ömer Öztürk’ün Mehmet Görmez’i hedef alan çok sert konuşmaları:

“Diyanet işleri başkanı olan İngiliz uşağı, gitti şimdi gerçi, şeyin başından ama o doktora yapmıştır Musa Carullah Bigiyef üzerine.

Bizim Diyanet işleri başkanı olan herif de, şimdi diyebilir ki, ‘ben o zaman talebeydim, 23 yaşındaydım bilemedim hoca verdi’ filan. Bir kere sonra onu düzeltmesi lazım yani neticede.

Biliyorsunuz, mürtet sadece kelimeye şahadet getirmekle Müslüman olmaz yani. Bir Hıristiyan, Yahudi, dinsiz, ateist vesaire kelimeye şahadet getirmekle Müslüman olur fakat mürtet dininden dönen yani mücerret kelimeye şahadetle Müslüman olmaz.”

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“Kendi doğrudan bir şey söyleyemiyorsa işte emekliye ayrılan Diyanet işleri Başkanı gibi, Musa Carullah Bigiyef’in kitabını tercüme edip bastırıyor Diyanet’e, kendi diyemiyorsa kitabını neşrettiği adam vasıtasıyla, söylemiş oluyor cenab-ı hak.

Şerlerinden emin misin Allah’ım, muhafaza buyursun. Bugün her taraftan bizim imanımıza itikadımıza saldırılmaktadır Türkiye’de.”

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“Mehmet Görmez yani, Allah şeyini de ona göre yapıyor bak ‘Görmez’ diyor bak görmüyor işte. Adam bütün hakikatler önünde, açıldı saçıldı olduğu halde göstermeyen Allah göstermiyor, cenabı şerlerinden eminiz.

Yetkililerden birisi, Medine’ye geldiği zaman kendi de o zaman işin başındaydı. ‘Ne tavsiye edersin’ dedi. ‘Yahu’ dedim, ‘tavsiye edeceğim şeylerin başında şu Diyaneti bir lav edin’ yani, tamamen hepsini bir terhis edin ve hepsini yeniden sıfırdan bir daha kurun, bu teşkilat adam olmaz sonuç itibariyle bunların hepsi paraya kul olmuş.”