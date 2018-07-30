Müteahhitler uyardı: 'Daha çok çöker'

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu İstanbul’da bir haftada ardı ardına meydana gelen istinat duvarlarındaki çökme olaylarını değerlendirdi. İklim değişikliği nedeniyle yağış rejimindeki değişikliğin özellikle eski yapıların altını gevşetebildiğine ve dayanıklılık statiğini bozduğuna dikkat çeken Tellioğlu, “İklim değişikliği bir etken ancak bu yaşananları sadece buna bağlamak doğru değil. Asıl sorun yapı denetim firmalarının yetersizliğinden kaynaklanıyor” dedi.

“İNİŞ SAĞLIKLI DEĞİL”

Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, Tellioğlu, yeni yapılarda yerin metrelerce altına inildiğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Özellikle de otopark alanı için kat kata aşağıya iniliyor. Ama sağlıklı bir iniş uygulanmıyor. Bu konuda yapı denetim firmalarına büyük iş düşüyor.”



Müteahhitlerin teknik konulardan anlamayabileceğini ifade eden Tellioğlu, “Bundan anlayanlar inşaatın fenni mesulleri ve yapı denetimini yapan firmalar. Yani beyaz yakalılar” dedi.

“KAZA GELİYORUM DİYOR”

İMKON Başkanı Tellioğlu, “İstinat duvarlarında yaşanan çökmeleri bundan sonra daha çok görebiliriz” diye konuştu. Beyoğlu Sütlüce’de çöken binada yapı denetiminin doğru yapılmadığının görüldüğünü ifade eden Tellioğlu, şunları söyledi: “Çöken binanın yanındaki inşaatta, sıfırdan bir bina yapılırken kaza geliyorum diyor. Kazıklama sisteminin yerin dibine inmemiş olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bunları daha fazla duyabiliriz. Yapı denetiminin yetersizliği ortaya çıkıyor.”

“EĞİTİLMELERİ GEREKİYOR”

Yapı denetim firmalarının temel ve hafriyat alanında daha fazla eğitilmeleri gerektiğini vurgulayan Tellioğlu, “Devlet bu firmaların eğitimiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmalı. Kurslar düzenlenmeli” diye konuştu.

“DÖNÜŞÜM AĞIR İŞLEYECEK”

İmar barışı konusuna da değinen Tellioğlu, afet riskinde olan binaların affa girmesini doğru bulmadığını ifade etti. Türkiye’deki 21 milyon yapıdan 7 milyonunun afet riski kapsamında olduğunu söyleyen Tellioğlu, “İstanbul’da 1.5 milyona yakın yapının risk kapsamında olduğu biliniyor. İmar barışından sonra vatandaş, ‘Binam risk kapsamında, yıkılabilir. Kentsel dönüşüme gireyim’ diye gayret etmiyor. İmar barışıyla bu binaların kentsel dönüşüme girmesinin önünü kapattık. Çürük yapılarda dönüşüm daha ağır işleyecek” dedi.