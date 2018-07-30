İstanbul'da korkutan tablo: 'Daha fazla bina var'

SEDA ÖNCELER - SÖZCÜ/ İstanbul Ümraniye’de yaklaşık 1 yıldır yapımı devam eden inşaatın perde duvarı çöktü. Çökme sonucu 1 otomobil ve 2 kamyonet inşaat çukuruna yuvarlandı. Araçlar bulundukları yerden vinç yardımıyla kurtarıldı.

BELEDİYE, ŞANTİYE ELEKTRİK SİSTEMİNDEKİ PATLAMAYI SEBEP GÖSTERDİ



Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamada; “Ümraniye-Saray Mahallesi, Siteyolu Caddesi, 48 Pafta, 1.827 Ada, 9 Parselde bulunan, 29.09.2017 tarih ve 2017/ 20257 sayılı yapı ruhsatlı; 5 bodrum, 1 zemin ve 9 normal kattan oluşan 35.951 metrekare yapı inşaat alanına sahip şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projeleri bulunmakta olup, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırılmıştır. Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde; kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısımda 30.07.2018 Pazartesi günü saat 10:00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir. İnşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılmış ve araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunan yolda, park halinde bulunan 3 araç, toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup, olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir” denildi.

‘TÜM BU BİNALARDA TEKNİK HATA VAR’

Ümraniye’deki olay İstanbul genelinde son iki haftada meydana gelen ‘göçüklere’ çevirdi.

Son dönemde artan göçüklerle ilgili Sözcü’ye değerlendirmelerde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof.Dr.Doğan Perinçek

“Sütlüce’deki binanın altı oyulmuştu. Yıkılan tüm binalarda teknik hata var.” dedi.

Mevsim normallerinin üstünde düşen yağmurların da isninat duvarlarının yıkılmasını ‘hızlandırdığını’ belirten Perinçek “Yağan yağmurlarda bu teknik hatalı istinatların yıkılmasına sebep oldu. Yapım hatası olmayan istinatlarda çökme gerçekleşmez birinci ve en büyük neden bu. Yağmur suyu toprağa karışıyor ve toprak killiyse toprağa yerleşiyor bu da heyelana ve çöküntüye yol açıyor.” dedi.

Perinçek kent genelinde teknik hatalı inşaatların sayısının da sanıldığından daha fazla olduğunu belirtti.