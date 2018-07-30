Metrobüste koltuk kavgası: O kadın konuştu!

"Olay orada göründüğü gibi değil. Orada sadece 26 saniyelik bir görüntü var. Ben her gün aynı yerden aynı metrobüse biniyorum. Bazen 20-25 dk. bazen 1 saat bekliyorum. Ayağımda bir problem var. Çok fazla darbe almamam lazım.

Her gün ayakta kalıyorum. Problem değil. Kimse bana yer vermek zorunda da değil. Bunda hem fikiriz.

İkinci metrobüs geldi. Ben tam oturuyordum ki, alttan bir ayağın geçtiğini fark ettim.

Ben ona kibar bir şekilde 'kalkar mısınız?' dedim, bana 'daha popon bile koltuğa değmedi' dedi.

'Benim ayağımda problem var' dedim, 'Sakat olabilirsin bu benim problemim değil' dedi.

Metrobüsün kamera görüntüleri yayınlanmadığı sürece ne demek isteyeceğimi anlamayacaksınız.

Olay 2 durak öncesinde başladı. Perpa durağında inerken yerime oturan kadın bana 'müsade eder misiniz?' dedi. 'Otururken müsade istemedin, inerken de müsade isteme' dedim. Yolculuğumu ayakta yaptım. Kimseden de yer istemedim.

Beni en çok 'bu kız kapalı diye ona saldırdı' yorumlar sinirlendirdi. Olayı başka bir boyuta çekmeleri kapalı-açık konusuna bağlamaları çok saçma.

Ben o hanımefendinin yerinde olsam şikayetçi olurum. Keşke şikayetçi olsa da, videonun başını beraber çıkarsak. Ben de bugün şirketimizin avukatı ile savcılığa başvuracağım. "