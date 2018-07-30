LGS mağduru: Sağolun hayatımı kararttığınız için...

Ortalaması yüksek olduğu hâlde tercih ettikleri okula yerleştirilmeyen ve kendilerinden düşük puanlı öğrencilerin yerleştirildiğini söyleyen öğrenciler, sisteme tepkilerini twitter hesapları üzerinden paylaşıyor.

Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Sonuçlara göre yerel yerleştirmelerde 224 bin 950 kontenjanlı İmam Hatip Liselerinde 107 bin 288 kontenjan boş kaldı.

Yerel yerleştirme rakamlarına göre 1 milyon 141 bin 318 kontenjana 798 bin 926 öğrenci yerleşti, 342 bin 392 kontenjan boş kaldı.

Anadolu liselerinde boş kalan kontenjanın sadece 21 bin 070 olması, öğrencilerin ağırlıklı olarak İmam Hatip ve Anadolu Meslek Programı liseleri yerine Anadolu Liseleri'ni tercih ettiğini ortaya koydu.

'HAKSIZLIĞIN SORUMLUSU ÇOCUKLAR DEĞİL, SİSTEM'

Okul ve sınav puanı yüksek olmasına rağmen 'ikamet'e dayalı yerel yerleştirme sistemi yüzünden istediği okullara yerleşemeyen öğrenciler, sosyal medya hesaplarında tepkilerini dile getirmeyi sürdürürken, Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan da konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Aydoğan, öğrencilerin tercih ettiği okullara gidememesinin sorumlusunun sistemi yaratanlar olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

ÖĞRENCİLER TEPKİLİ: "SAĞ OLUN HAYATIMI KARARTTIĞINIZ İÇİN"

Sonuçların açıklanmasının ardından istediği tercihe yerleşemeyen ve açıkta kalan öğrenciler, tepkilerini twitter hesaplarından paylaştı. #lgs2018 etiketi Twitter Türkiye Gündemi'nin birinci sırasına yerleşirken, öğrenciler ve veliler şu mesajları verdi: