Erzurum'da şaşırtan olay

ERZURUM'da yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Dadaş Bar Ekibi heykelindeki zurna ve tokmak, kayboldu.

Polis, geçmişe yönelik 2 aylık kamera görüntülerinin izlendiğini ancak herhangi bir hırsızlık olayına rastlanmadığını belirtti.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı Kent Meydanı'na Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında Dadaş Bar Ekibi heykeli yaptırıldı. Kentin yöresel halk oyununu temsil eden heykeldeki, zurnacının elindeki zurna ve davulcunun tokmağı kayboldu.

Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi yetkilileri, geçmişe yönelik 2 aylık kamera görüntülerinin izlendiğini ancak herhangi bir hırsızlık olayına rastlanmadığını belirtti. Yetkililer, 24 saat mobese tarafından izlenen alanda, Ramazan ayında düzenlenen etkinlik sırasında kalabalık sırasında zurna ve tokmağın kırılmış olabileceğini söyledi.

Duruma tepki gösteren ilçe sakinlerinden Taha Yasin Altınay, "Davulun tokmağını ve zurnayı çalıp ne yapacak? Para bile etmez. Ama buraya her gün yurt içinden ve dışından turistler geliyor. Bunları böyle görünce utanıyoruz. Umarız kısa sürede yerlerine yenileri konur ve bir daha böyle bir olay yaşanmaz" diye konuştu.

Belediye yetkilileri ise zurna ve tokmağın maddi değerinin olmadığını, yenilerinin yapılıp yerine konulacağını söyledi.