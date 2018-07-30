30 Temmuz 2018 13:55

İstanbul polisi alarma geçti! 6 yaşındaki çocuk aranıyor

İstanbul polisi alarma geçti! 6 yaşındaki çocuk aranıyor
İstanbul'un Fatih ilçesinde dün kaybolan Kalad B. adlı 6 yaşındaki çocuk, polisi alarma geçirdi.
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Kaybolduğu sırada üzerinde beyaz tişört, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı bulunduğu belirtilen küçük çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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