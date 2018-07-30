Kuşadası'nda turist otobüsüne molotoflu saldırı

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki otelde konaklayan Ş.A., tartıştığı Sırp turist kafilesinin park halindeki otobüsüne molotof kokteyli attı. Molotof araca isabet etmezken, otobüsün arka tekeri hasar gördü.
Sabri Mumcu Caddesi’ndeki otelde konaklayan Ş.A., iddiaya göre, kente gelen Sırp kafileyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otel görevlilerince dışarı çıkarılan Ş.A., yakındaki benzin istasyonuna giderek, benzin aldı.
Benzini 2 şişeye dolduran Ş.A., yaptığı molotof kokteylini turistlerin taşındığı BG 1339 IR plakalı otobüsün arka tekerleklerine doğru attı.
Otel çalışanları ile çevredekiler, anında müdahale ederken, alevler, otobüse sıçramadan söndürüldü. Ş.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.