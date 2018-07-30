Yeni bakan talimat vermişti.. İşte yeni telefon hattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı kaldırılarak yerine başta öğretmenler olmak üzere öğrenci, veli ile diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla MEB İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi danışma hattından Bakanlığın iş ve işlemlerine ilişkin her türlü konuda bilgi alınabilecek.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı kaldırılarak yerine başta öğretmenler olmak üzere öğrenci, veli ve diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kuruldu.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakan Selçuk'un talimatıyla "ALO 147" hattı, kamuoyunda şikayet hattı olarak algılanması ve öğretmenlerin şikayet konusu edildiği gerekçesiyle kaldırıldı.

"ALO 147" yerine yeni hizmete başlayan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" danışma hattı, öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda, öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün alanlarda hizmet alabilecek.

Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ile sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet verecek.