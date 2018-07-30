30 Temmuz 2018 11:53

Bedelli yasası Erdoğan'ın onayına sunuldu

Bedelli yasası Erdoğan'ın onayına sunuldu
Son dakika haberine göre, bedelli yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
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Bedelli yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

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