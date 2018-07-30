Bedelli yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
30 Temmuz 2018 11:53
Bedelli yasası Erdoğan'ın onayına sunuldu
Son dakika haberine göre, bedelli yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.
Çok Okunanlar
-
'Arkadaşıma borç verdim, düşkünler yurdunda kalıyorum'
-
Rize'ye 'mega' proje: Bardak heykeli
-
İstanbul polisi alarma geçti! 6 yaşındaki çocuk aranıyor
-
Sahilde yer kavgası: Yaralılar var
-
Kuşadası'nda turist otobüsüne molotoflu saldırı
-
İstanbul'da taciz dehşeti! Böyle görüntülendi...
-
Yeni bakan talimat vermişti.. İşte yeni telefon hattı
-
Bedelli yasası Erdoğan'ın onayına sunuldu
-
Reklam ajansı çalışanı iş yerinde intihar etti
-
Kadına tecavüz, tehdit ve şiddete taksitli para cezası