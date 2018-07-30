Kadına tecavüz, tehdit ve şiddete taksitli para cezası

Melis Alphan, Cumhuriyet'te yayınlanan "Kadına şiddete 10 taksit kolaylığı!" başlıklı bugünkü köşe yazısında bir kadının, birlikte olduğu erkekten ayrılmak istediğini söylemesi sonucu darp ve tehdit edilip tecavüze maruz bırakılmasını, ardından tecavüz sonucu hamile kalıp evliliğe zorlanarak yine ağır bir şekilde darp edilmesi sonucu yargıya intikal eden olayda kadını tecavüz, tehdit ve darpa maruz bırakan erkeğe tecavüzden dava bile açılmadığını, sadece 'kasten yaralama' ve 'ölümle tehdit' suçlarından yaklaşık 10 bin lira civarında para cezasına çarptırıldığını, o para cezasının da 10 taksite bölündüğünü yazdı.

Yazının ilgili kısmı ise şöyle:

Bir akrabasının Ali’nin geçmişte bir kadına tecavüz ettiğini ve olayın örtbas edildiğini ağzından kaçırınca Alev, Ali’den ayrılmak istedi; ama adam Alev’in ailesiyle yaşadığı evin önüne geliyor ve oradan ayrılmıyordu. Mahallede söz olmasın diye Alev sonunda aşağı indi ve Ali’ye ayrılık kararının kesin olduğunu anlatmak için arabasına bindi. Adam torpidodan bir silah çıkardı ve Alev’in kafasına dayadı. Kadın inmek istedi, izin vermedi. Alev’i bir akrabasının evine götürdü ve ellerini bağlayarak onu önce kemerle öldüresiye darp etti, sonra ona tecavüz etti.

Ali bir gün geldi, “Nişan yapılacak” dedi. Adamın kuzeni de yanlarında, yüzük almaya gittiler. Ali yüzükleri Alev’in kafasına vurup “Artık biraz yüzün gülsün” deyince, Alev açtı ağzını yumdu gözünü. “Artık dayanamıyorum, aileme anlatacağım, polise gideceğim” deyince Alev’i zorla arabaya bindirdi; saçından sürükleyerek kadını yine o eve soktu. Ali’nin kuzeni bütün bunlara şahit oldu. (Alev daha sonra bu kuzeniz de şahit olarak dinlenmesini istemesine rağmen savcı tenezzül etmedi.) Adam Alev’e “Senin aklın başına gelmemiş” diyerek yine tecavüz etti. Yine kemerle darp ederek kadını kan revan içinde bıraktı. Alev polisi aradı. Telefonda “Beni öldürecekler” diye yakarırken, telefon bir sekretere bağlandı, o başkasına aktardı vs. Etraftan da çığlıkları duyup polisi arayanlar oldu ama polis gelmedi ya da çok geç geldi.

Akşam Alev’in kapısının önüne geldi, kadını arabaya bindirdi, onu tenha bir yere götürüp arabadan çıkardığı sopa ve çekiçle -hamile olmasını bile umursamadan- darp etti. Alev’in kanaması başlayınca onu akrabalarının evine götürdü, oradan da hastaneye. Ali’nin akrabaları hastanede darp raporu yazılmasına müsaade etmediler.

Alev savcılığa gitti. Olan biten her şeyi anlattı. Şahitler dinlendi. Bazıları tehdit edildiği için şahitlik yapmadı.

İki kez kasten yaralama ve ölümle tehditten yaklaşık 10 bin lira civarında para cezasıyla yırttı. O para da 10 taksite bölündü.

Tecavüzden hiç dava açılmadı. Savcı yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.