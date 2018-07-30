30 Temmuz 2018 10:49

TSK'dan hava harekatı açıklaması

TSK'dan hava harekatı açıklaması
TSK: 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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