TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 29 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
30 Temmuz 2018 10:49
TSK'dan hava harekatı açıklaması
TSK: 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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