LYS tercih sonuçları açıklandı

ORTAÖĞRETİM kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçlara http://www.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilineceğini açıkladı.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LYS tercih sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e- okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edildi Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

YÜZDE 15'İ İMAM HATİP'LERE

Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullarda yer aldı. Öğrencilerin yüzde 15’i İmam Hatip liselerine yerleştirildi. 33 bin 964 aday ise birinci tercihlerine yerleştirildi.

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