Ümraniye'de istinat duvarı çöktü

Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ELEKTRİK PATLAMASIYLA BURASI GÖÇTÜ"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

SON BİR HAFTADA DÖRDÜNCÜ ÇÖKME VAKASI

Geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de bir okulda ve Beyoğlu Sütlüce'de bir binada çökme gerçekleştirilmişti. Sancaktepe'de bir bina ise çökme riskine karşı boşaltılmıştı.