‘Altın Elbiseli Adam’ için sürdüler

Beşiktaş’ta buluşan motosikletçiler, Barkın Bayoğlu’nun hayatını kaybettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden konvoy halinde geçerek Çengelköy’deki mezarını ziyaret etti.

'Altın Elbiseli Adam' lakabını kullanan Barkın Bayoğlu’nun çektiği sürüş eğitimi ve model inceleme videoları binlerce motosikletçi tarafından takip ediliyordu.

Barkın Bayoğlu geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçerken yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Buğra Erdem’e çarpmış ve ikisi birden hayatını kaybetmişti.

Barkın Bayoğlu binlerce motosikletçinin katıldığı cenaze töreninin ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Yapılan soruşturma sonunda Barkın Bayoğlu’nun kazada kusuru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Barkın Bayoğlu’nun ölümünün birinci yılında motosikletçiler bir anı sürüşü düzenledi. 25 Temmuz’da yapılması planlanan sürüş, aşırı yağış nedeniyle ertelendi. Motosikletçiler dün 'Altın Elbiseli Adam' Barkın Bayoğlu için Beşiktaş’ta buluştu. Yaklaşık 100 motosikletli konvoy halinde Barkın Bayoğlu’nun hayatını kaybettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti ve Çengelköy Mezarlığı’na gitti.

Barkın Bayoğlu için Kemerburgaz’daki Motto Sürüş Akademisi’nde de anma etkinliği düzenlendi.