Canan Karatay'a meslekten men cezası

"Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Dairesi tarafından onandı.

Karatay, gebelik sürecinde yapılan şeker testinin ve şeker yüklemesinin anneye ve bebeğe ciddi zarar verdiği görüşünü öne sürmüştü.

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı, İstanbul Tabip Odası’na şikayet etmişti.

Yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015’te Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması”na karar verilmişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı.

Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak mahkeme bu talebi de "Disiplin cezası yerindedir" diye reddetmişti.

NTV'nin haberine göre, son olarak Danıştay 8. ceza Dairesi, Karatay'a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.