Polis gözaltısında ölen 82 yaşındaki Topal'ın ölümünde gelişme

Aile sağlığı merkezine başvuran Yusuf Topal (82), iddiaya göre, hastayı görmeden ilaçları yazmayacağını belirten Ö.Y. adlı kadın doktorla ile tartıştı. Doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polisler, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal'a ters kelepçe takıp, biber gazı sıktı. Fenalaşarak yere yığılan ve sürüklenerek bindirildiği polis aracıyla hastaneye götürülen Topal, kalp krizinden öldü.

O polislerin ifadesi ortaya çıktı



DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Sağlık Bakanlığı, "beyaz kod" veren doktoru açığa aldı.