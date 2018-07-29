DHA/ Olay,15 Temmuz'da Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi bir süre içeriyi gözetledi. Lokantanın kapalı olduğunu gören hırsızlar güvenlik kameraların kablosunu makasla keserek etkisiz hale getirdi. Lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk altı lirayı alarak kaçtı. Balık lokantasının içindeki güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti. Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor.
29 Temmuz 2018 16:04
İstanbul'da silahlı soygun! Kişi başına 1.5 lira
Sultangazi'de soygun için girdikleri lokantada kasa olmayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alan 4 soyguncu kaçtı.
Çok Okunanlar
-
Gökçek sordu, Ahmet Hakan cevap verdi: 'Ezik'
-
Düğün dönüşü facia: 2 ölü
-
Edirne'de sağanak hayatı felç etti
-
Rahip Brunson için dua ettiler
-
İstanbul'da silahlı soygun! Kişi başına 1.5 lira
-
Fındık üreticisi 15 TL fiyat bekliyor
-
Önlük giyen herkesten korkuyor! İşte nedeni
-
Vicdanları yaralayan olayda yeni gelişme!
-
Kayıp çocuğun denizde cansız bedeni bulundu
-
Tunceli'de 3 gündür süren yangın söndürüldü