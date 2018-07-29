Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Mahkeme, yasak park ettiği gerekçesiyle çekiciyle otoparka götürülen aracın sahibine hem çekici parası ödetilmesinin hem de idari trafik cezası kesilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.

Müvekkilişle toplantı yapmak için 25 Nisan 2018’de Nişantaşı’na giden avukat İlker Atamer’in park ettiği otomobili ‘yasak park’ iddiasıyla otoparka çekildi. Çekici ücreti ödeyen Atamer’e ayrıca Şişli Trafik Denetleme Büro Amirliği’nce trafik cezası kesildi.



Hürriyet’ten Ayşegül Usta’nın haberine göre cezanın haksız olduğunu belirterek mahkemeye başvuran Atamer dilekçesinde şöyle dedi: “Ceza tutanağında ‘yasak park’ şeklinde iki kelimeden ibaret bir not haricinde müvekkilin yasak yerde park yaptığına ilişkin hiçbir fotoğraf, delil ve kayıt bulunmamaktadır. Yasak park yapıldığı net bir adres veya numara gösterilmemiştir. Ayrıca idari para cezası tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, bu eylemin gıyapta yapılması, idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkeleri ile Kabahatler Kanunu’nun 25’inci maddesine aykırıdır. İtirazımızın kabulü ile hukuka aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.”

Başvuruyu değerlendiren İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği Atamer’in aracının yasak park yerinden çekildiğini ve aynı zamanda idari para cezası düzenlendiğini hatırlatarak, bir eylemle ilgili ancak bir yaptırım uygulanabileceğini, idari para cezasının hakkaniyete uygun olmadığı kanaatine varıldığını ifade ederek itirazın kabulüne karar verdi.