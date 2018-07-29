İğrenç savunma! Tecavüzcü eşe istenen ceza belli oldu

DHA/ Manavgat'ta elektrik ustası Cumali Yılmaz, Temmuz 2016'da boşanma aşamasında olduğu eşi B.Y'yi (32), iddiaya göre kandırarak evine götürüp, tüfekle tehdit ederek, zorla ilişkiye girdi ve çıplak fotoğraflarını çekti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Cumali Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumali Yılmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İSTİNAF BAŞVURUSU YAPILDI

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl kasım ayında görülen davada sanık Cumali Yılmaz, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından beraat ederken, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından Cumali Yılmaz tutuklandı.

Temmuz 2017'de boşanmaları kesinleşen Cumali Yılmaz ile şikayetçi B.Y., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusu yaptı.

TOPLAM 18 YIL CEZA VERİLDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde geçen ay görülen davada sanık Cumali Yılmaz'ın 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasının kaldırılmasına yönelik başvurusu reddedilerek, mahkeme kararı onandı.

Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca şikayetçi B.Y.'nin başvurusunu inceleyerek, sanık Cumali Yılmaz'a 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 10 yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 5 yıl olmak üzere 15 yıl hapis cezası verdi. Bu cezalarla birlikte sanık Cumali Yılmaz hakkında verilen hapis cezası toplam 18 yıl 4 aya çıktı.

'BOŞANACAĞIZ SENDE HATIRA KALSIN'

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurenin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinin sanığın evine gittiğinde mağdureye ait fotoğrafları çekmiş olduğu cep telefonunun sanığın ikrarıyla bahçeye atıldığı belirlenmiş, söz konusu fotoğrafları her ne kadar mağdurenin istemiyle 'Boşanacağız sende hatıra kalsın' demesi sebebiyle çektiği yönündeki beyanları taraflar arasında uzun süredir devam eden boşanma davaları, mağdurenin bu aşamada Alanya Kadın Sığınma Evi'ne başvurarak kalması sebebiyle hayatın olağan akışına uygun kabul edilmemiştir. Sanık Cumali Yılmaz'ın tevil yollu ikrarı, mağdure beyanı, çekilen fotoğraflar ve dosya kapsamındaki delillerle sanığın 'cinsel amaçlı istismar' ve 'cinsel amaçlı hürriyeti tahdit' suçunu tehditle işlediği hususunda tam bir vicdani kanaate varılmıştır."