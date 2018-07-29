Terasta oynarken başından vuruldu

Olay, dün gece Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için şehir dışına giden Yıldız- Beşir Keser çifti, çocukları Mehmet Emin'i dedesi Mehmet Keser'in yanına bıraktı. Mehmet Emin Keser, evin terasında oyun oynadığı sırada bir anda yere yığıldı. Olayı görenlerin haber vermesiyle terasa çıkan dedesi kanlar içerisinde bulduğu ve sandalyeden düştüğünü sandığı torunu için sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Emin'e müdahale sırasında çekilen tomografisinde, başında tabanca kurşunu olduğu belirlendi. Bunun üzerine özel bir hastaneye götürülen küçük çocuğun tedavisi sürerken, polis Mehmet Emin'i yaralayan kurşunun atıldığı tabancayı ateşleyen kişinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

" KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ GÖRMEDİK "

Son dakika... 11 yaşındaki çocuk evinde dedesiyle televizyon izlerken, nereden geldiği belirlenemeyen bir maganda kurşunu ile başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesinin sürdüğü 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser'in dedesi Mehmet Keser, "Önce düşüp başını betona vurdu ve kanadı sandım. Hemen hastaneye götürdüm. Olayı öğrenmemiz biraz zaman aldı. O kurşunun nereden geldiğini görmedik. O kurşunu atanlara lanet olsun. Bu tür şeyler bir daha yaşanmasın" şeklinde konuştu.

Gaziantep'te başına maganda kurşunu isabet eden 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki evde dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edilen Keser'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dede Mehmet Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyledi. Torunuyla televizyon izlediğini, bir anda yere yığılan torununun başında kan gördüğünü belirten Keser, "Önce düşüp başını betona vurdu ve kanadı sandım. Hemen hastaneye götürdüm. Olayı öğrenmemiz biraz zaman aldı. O kurşunun nereden geldiğini görmedik. O kurşunu atanlara lanet olsun. Bu tür şeyler bir daha yaşanmasın." diye konuştu.