29 Temmuz 2018 09:37

Ahmet Hakan, Yavuz Bingöl'ü böyle ti'ye aldı

Ahmet Hakan, Yavuz Bingöl'ü böyle ti'ye aldı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumartesi günü yayımlanan söyleşisi sosyal medyada gündem olan şarkıcı Yavuz Bingöl'ün açıklamalarını yorumladı.
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Yavuz Bingöl'ün eleştirileri okurken 'keyif aldığı'nı savunan Ahmet Hakan, "Kendisine gösterilen tepki ne kadar büyükse... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından o kadar çok sevileceğini düşündüğüne kalıbımı basarım" dedi.

Yavuz Bingöl’le ilgili yedi kanaate vardığını söyleyen Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

- KANAAT BİR: Kendisine gösterilen yoğun ve aşırı tepkinin, kendisine yaşam enerjisi verdiğine kesin olarak inanmaya başlamış durumdayım.

- KANAAT İKİ: Sosyal medyadaki öfke dolu mesajları, belirli bir haz duygusuyla okuduğuna bahse girebilirim.

- KANAAT ÜÇ: Kendisine gösterilen tepki ne kadar büyükse... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından o kadar çok sevileceğini düşündüğüne kalıbımı basarım.

- KANAAT DÖRT: Nedense artık sanatıyla gündeme gelemeyeceğine karar vermiş gibi bir hali var.

- KANAAT BEŞ: Sırf dikkat çekmek için “Ben manav Mehmet Efendi değilim, ben bilinçli seçmenim” falan diyerek Aysun Kayacı olmayı bile göze alabilecek durumda.

- KANAAT ALTI: Solun ve solcuların damarına bastıkça yaşam enerjisi elde ediyor gibi bir imaj çiziyor.

- KANAAT YEDİ: Soldan ve solculardan söz ederken acayip keyiflenirken... Türkülerden, sanatından ve aşktan söz ederken sıkılıyormuş gibi bir edası var.

 

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