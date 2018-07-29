Ahmet Hakan, Yavuz Bingöl'ü böyle ti'ye aldı

Yavuz Bingöl'ün eleştirileri okurken 'keyif aldığı'nı savunan Ahmet Hakan, "Kendisine gösterilen tepki ne kadar büyükse... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından o kadar çok sevileceğini düşündüğüne kalıbımı basarım" dedi.

Yavuz Bingöl’le ilgili yedi kanaate vardığını söyleyen Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

- KANAAT BİR: Kendisine gösterilen yoğun ve aşırı tepkinin, kendisine yaşam enerjisi verdiğine kesin olarak inanmaya başlamış durumdayım.

- KANAAT İKİ: Sosyal medyadaki öfke dolu mesajları, belirli bir haz duygusuyla okuduğuna bahse girebilirim.

- KANAAT ÜÇ: Kendisine gösterilen tepki ne kadar büyükse... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından o kadar çok sevileceğini düşündüğüne kalıbımı basarım.

- KANAAT DÖRT: Nedense artık sanatıyla gündeme gelemeyeceğine karar vermiş gibi bir hali var.

- KANAAT BEŞ: Sırf dikkat çekmek için “Ben manav Mehmet Efendi değilim, ben bilinçli seçmenim” falan diyerek Aysun Kayacı olmayı bile göze alabilecek durumda.

- KANAAT ALTI: Solun ve solcuların damarına bastıkça yaşam enerjisi elde ediyor gibi bir imaj çiziyor.

- KANAAT YEDİ: Soldan ve solculardan söz ederken acayip keyiflenirken... Türkülerden, sanatından ve aşktan söz ederken sıkılıyormuş gibi bir edası var.