Boşanma davası açacakların bilmesi gereken her şey!

Kutsal yuvanın, evliliğin bitmesi maalesef en son istenen durumdur, ancak o noktada da iki taraf içinde profesyonel bir hukuki destek gerekiyor.

Çocukların velayet durumu, nafaka ile ilgili detaylar, maddi ve manevi tazminat ile ilgili haklarınız, bilmeniz gereken konulardan.

Boşanma alanında çalışan ve müvekkil kabul eden aile avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma avukatı sizin adınıza boşanma davası açabilir, boşanma dilekçesi doldurabilir. Nasıl boşanabilirim diye düşünüyorsanız, ilk işiniz mutlaka Ankara avukat sayfası üzerinden boşanma davaları ve olası sonuçları ile ilgili bilgi almak olmalı.

Boşanma nedenleri kanuna göre hangi konulardır?

Tür olarak anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki konuda ele alınan boşanma davaları, sebepleri anlamında derinlemesine incelenirse aşağıdaki nedenlerin boşanma davası açmak için yeterli olduğu söylenebilir:

-Evli olan tarafın, eşini aldatması

-Bir insanın eşinin hayatına açık şekilde kast etmesi

-Eşe kötü muamelede bulunmak

-Eşin kanuna göre yüz kızartıcı bir suç işlemesi, kast etmesi

-Zihinsel bir hastalık durumunun ortaya çıkması

-Terk etme durumu

-Evlilik manevi temelini sarsan durumlar ortaya çıkması

-Evli olan kişilerin ayrı yaşamaya başlaması.

Yukarıdaki sebeplerin dışında anlaşmalı boşanma konuları söz konusudur. Yukarıdaki maddelerinin tamamen dışında, bambaşka anlaşmalı boşanma hususları söz konusu olabilir. Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak gibi ilçelerde yaşayan Ankaralılar, anlaşmalı boşanma şartları konusunda Ankara avukat sayfasından da ayrıca bilgi alabilir.

Anlaşmalı boşanma için hangi şartlar gereklidir?

Anlaşmalı boşanma, her türlü şart içerisinde geçerli olabilecek bir durum değildir. Anlaşmalı boşanma için ön şart, evlilikte bir yılın geçmiş olmasıdır. Bir yıldan kısa süreli evliliklerde anlaşmalı boşanma hukuken geçerli değildir.

Bu şart sağlanıyorsa davanın açılması sürecine takiben dilekçenin sunulması, ön araştırmanın yapılması ve gerekli taktirde cevap dilekçesinin sunulması gerekir. Dilekçe hazırlama ve dava açma gibi konularda Ankara avukat büroları size yardımcı olabilir. Hukuki bir dilekçe hazırlamak göründüğü gibi kolay bir konu olmamakla birlikte, yanlış bir ifade içeren dilekçe hazırlamanız, dava ve boşanma sonrası süreç ile ilgili problem yaşamanıza, bazı haklarınızı kaybetmenize de neden olabilir. Bu yüzden avukatlara bu konuda güvenmeli, sağlam bir dilekçe, sağlam bir dava süreci için çabalamalısınız.

Ne kadar kısa sürede boşanabilirsiniz?

Boşanma davasının süreçleri, anlaşmalı olup olmamasına göre değişebilir. Ancak çekişmeli davaların dahi en çetrefilli, en uzlaşılmaz ve sürecin en çok sürdüğü döneminde dahi 2-3 yıl maksimum bir süre öngörülebilir. Temyiz ve diğer süreçler de burada önemlidir. Boşanma davalarına incelersek, eğer anlaşmalı bir dava varsa 3 aylık bir maksimum süreden söz edilebilir. Ancak dava anlaşmalı değilse, 2-3 yıl alabilme olasılığı vardır.

Davanın ne kadar kısa sürdüğü, iki taraf adına da önemli değildir. Önemli olan boşanacak çiftlerin haklarını kaybetmediği, en iyi faydalı alacağı sonucun çıkmasıdır. Bundan dolayı da iyi bir boşanma avukatı, iyi bir dava önemlidir. Sonuç, süreden daha önemlidir. Ankara’daki boşanma davaları konusunda uzman görüşünün yer aldığı ve Ankara en iyi boşanma avukatı için bağlantıya tıklayabilirsiniz.