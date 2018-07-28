Kıbrıs'ta büyük operasyon: 45 kişi gözaltında!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne limanından Yunanistan'a kaçmaya çalışan 45 kişi yakalandı. Şüphelilerin FETÖ üyeliğinden Türkiye'de arandığı belirtildi. Şüpheliler arasında KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan eski kurmay albay ve yarbayların olduğu da öğrenildi.

Girne limanında dün polis ekipleri, dün gece operasyon düzenledi. Operasyonda 17'si çocuk, 19'u kadın, toplam 45 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen şüphelilerin Türkiye'de FETÖ üyeliğinden arandığı saptandı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

TÜRKİYE UYARDI

Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirtilen FETÖ şüphelilerinin yakalanmasında bir hafta önce Türkiye'den KKTC'li yetkilelere yapılan uyarının etkili olduğu ortaya çıktı. Türkiye'den aralarında albay, yarbay, üsteğmen ve teğmenlerin de bulunduğu bir grup FETÖ şüphelisinin Girne yat limanından Yunanistan'a oradan da Almanya'ya kaçacakları yönündeki bilgi üzerine KKTC'de polis özel bir ekip kurdu. Polisler, yat limanında şüphelileri yakalamak için bekledi.

GEMİYE OPERASYON

Dün saat 22.00 sıralarında limanın yanında bulunan Girne Kalesi'nin arkasına bir gemi yaklaştı. Polis gemiyi izlemeye aldı. Gemiye bir grup bindi. Polis gemi yola çıkacağı zaman harekete geçti. Geminin etrafı sarıldı, içeri giren polisler aralarında çocukların da bulunduğu 45 kişiyi yakaladı. Zanlıların sorgusu sürüyor.

ŞÜPHELİLER ARASINDA KURMAY ALBAY VE YARBAYLAR VAR

KKTC'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri arasında KKTC'de Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan ve firari olan eski kurmay albay Mehmet Y. ile yarbaylar Yener D., Ersan Y. ve Nazım Ş.'nin de bulunduğu öğrenildi.