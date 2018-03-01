TSK'dan iki açıklama: Bu fotoğrafla duyurdu

TSK, önce Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını daha sonra taciz atışı yapanların vurulduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan ikinci açıklamada ise Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2222 olduğu açıklandı.

Türk SIrak'ın kuzeyindeki Hakurk/Kani Rash bölgesinden Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi, bir çok namlulu roketatar silahı imha edildi.

ZEYTİN DALI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI AÇIKLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan ikinci açıklamada Zeytin Dalı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 2222 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.