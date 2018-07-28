İstanbul'un göbeğinde oteli içinde müşteri varken tahliye ettiler

İstanbul Şişli'de bir otel, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle içinde müşteriler varken tahliye edildi.

Otelde kalan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler tahliye sırasında otelde beklemeye devam ediyor.

İddialara göre, 19 Mayıs Mahallesi Balçık Tarlası Sokak’ta bulunan 150 odalı otelde, kira borcu ödenmediği gerekçesiyle açılan mahkemenin sonuçlanmasının ardından bugün tahliye işlemleri başladı.

Otelde bulunan 280 turistin büyük çoğunluğu çevredeki otellere yerleştirilirken, yer bulunamayan diğer müşteriler otel lobisinde beklemeye devam ediyor.

Turistlerin odalarını boşaltmasının ardından, yatak, televizyon ve para kasaları toplanarak otel önünde bekleyen nakliye araçlarına konuldu. Yediemine teslim edilecek olan eşyaların açık arttırmayla satılacağı öğrenildi.