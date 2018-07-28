28 Temmuz 2018 14:17

Diyarbakır'da facia: 4 kadın boğuldu

Diyarbakır'da facia: 4 kadın boğuldu
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Baraj Gölü’ne giren 4 kadın suda boğuldu.
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Baraj Gölü’ne giren 4 kadın suda boğuldu.

 

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