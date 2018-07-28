Tarikatı eleştirenleri tehdit eden komiser hakkında yeni gelişme!

Sivas Kangal ilçesinde görevli Ahmet Aker isimli bir komiserin, sosyal medyada Nuri Başkapan isimli bir yurttaşın Menzil tarikatını eleştiren paylaşımın altına hakarete varan yorumlar yapıp tehditlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.



Komiserden tarikatı eleştirene ölüm tehdidi

Başkapan paylaştığı videoda Menzil tarikatına yayını Semerkand Yayınevi'nin yayınladığı kitaplarda ‘Allah’a şirk koşulduğunu’ ve ‘İslam’la bağdaşmayacak ifadeler yer aldığını’ savundu. Paylaşıma yorum yapan Ahmet Aker, "Adım Ahmet Aker sivasta komserim senin Azrail’in olur canını alırım.” yazarak Başkapan'ı ölümle tehdit etti. Aydınlık'tan Ercan Küçük'e konuşan Başkapan, Ahmet Aker hakkında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve CİMER'e şikayette bulunduğunu belirtti. Emniyet içinde bu tarz karanlık zihniyetlilerin bulunmasına üzüldüğünü söyleyen Başkapan, bunların emniyet içinden temizlenmesi için kamuoyu oluşması gerektiğini söyledi.

İdari soruşturma başlatıldı

Aydınlık'a açıklama yapan emniyet kaynakları Menzil tarikatını savunan, vatandaşa hakaret ve tehditlerde bulunan komserin hakkında soruşturma başlatılıp açığa alındığını belirtti.

"Hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız"

Kayseri ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 4 aylık eğitimlerini tamamlayan polis adayları için mezuniyet töreni düzenlenmiş,törende konuşan POMEM Müdürü Metin Tanrıver, genç polisleri tarikatlara karşı uyarmıştı. Tanrıver konuşmasında, "Hiçbir kimse ya da örgüte, hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, hiçbir şıha ya da şeyhe bağlı olmayacaksınız. Bağlı olacağınız tek bir yer vardır, o da devlettir" demişti.