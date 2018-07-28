Maltepe'deki linçte flaş gelişme!

İstanbul Maltepe'de 6 yaşındaki engelli çocuğu kaçırmaya çalıştığı öne sürülen Gökhan B.'nin linç edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Kan donduran olay öncemi gün akşam saat 20.30 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, 6 yaşındaki engelli kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı belirtilen 38 yaşındaki Gökhan B. isimli şahıs çevredekiler tarafından yakalandı. Gökhan B. uzun süre dövüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi, öfkeli kalabalığın elinden aldı. Yaralı Gökhan B. hastaneye götürüldü.

TEDAVİYİ REDDETİ KARAKOLDA RAHATSIZLANDI AMBULANSTA ÖLDÜ!

Ancak tedaviyi reddettiği öne sürülen Gökhan B. götürüldüğü Cumhuriyet Polis Merkezi’nde rahatsızlandı. Gökhan B. için polis merkezine ambulans çağrıldı. Ancak Gökhan B. hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Linç sonrası küçük çocuğun babası olayı anlattı

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını ve vatandaşların çektiği görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu linç girişimine katıldığı belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı. Ekipler lince katılanları tespit çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan iki şüpheli sorguya alındı.