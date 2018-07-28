2 bin 600 işçi zehirlenmişti... Yeni gelişme

egedesonsoz.com'dan Mehmet İşler'in haberine göre, tesiste çalışan 15 bin personele yemek hazırlayan Akyıldız Gıda A.Ş’nin, 2019 yılının Şubat ayına kadar olan sözleşmesi iptal edildi. Yeni dönemde yemek dağıtım işi Bortar Group’a verildi.

Bortar Hazır Yemek ve Gıda San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt yaptığı açıklamada, “Biz göreve başladık. Yeni dönemde yemek yine aynı olacak. Bizim kendi kalitemiz var. Eski yemekler kötüydü demek doğru ve ahlaki değil. Zehirlenme bu. Hiç kimse müşterisini zehirlemek istemez. Küçük bir hata buna yol açabilir. Bizim sektörümüzde en korktuğumuz şeydir zehirlenme. Küçük bir çalışanın hatası buna meydan verebilir. Biz marka olarak zaten biliniyoruz. Oraya özel bir yemek yapmıyoruz. Biz müşterilerimize günde 50 bin yemek yapıyoruz. Orada 15 bin kişiye yemek hazırlayacağız. Şubat’ın sonunda oradaki tüm iş bitiyor. O tarihe kadar hizmet vereceğiz” dedi.