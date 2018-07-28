Katil koca istismarcı çıktı

Avcılar’da, önceki gün boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürülen Ayşegül öğretmen ve annesi son yolculuklarına uğurlandı.

Sabah Gazetesi'nden Barış Sözal'ın haberine göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde önceki gün Mehmet Reşit Çelik (40), boşanma aşamasında olduğu öğretmen eşi Ayşegül Çelik ile kayınvalidesi Fehime Küçük'ü (58) katletti. Anne ile kızın cenazesini dün Ayşegül Çelik'in kız kardeşi ile öğretmen arkadaşları aldı. İki cenaze dün toprağa verildi. Okul kayıtları nedeniyle müdür yardımcısı olduğu Atatürk Ortaokulu'nda bulunan iki çocuk annesi Ayşegül Çelik'in, 3 gün sonra doğum gününü kutlayacağı 2 yaşındaki oğlu ve evi için alışveriş yapmak üzere 1 saat erken çıktığı öğrenildi.

Katil zanlısının, evde kayınvalidesini öldürdükten sonra okula gitmek üzereyken yolda karşılaştığı eşini vurduğu bildirildi. Olay anında, çiftin 15 yaşındaki kızının ise evde olmadığı belirtildi. Ayşegül öğretmen ve ailesinin, adliyedeki psikolojik danışmanlarla görüştüğü ve koruma talebinde bulunmadıkları bilgisine ulaşıldı.

Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Mehmet Reşit Çelik'in, daha önceden cinsel istismar suçundan poliste kaydı olduğu açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Ayşegül öğretmenin ardından baş sağlığı mesajı yayınlayıp olayı lanetledi.