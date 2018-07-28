Divriği'nde siyanür itirazı

ŞEBNEM SUBAŞI - BİRGÜN/ Sivas Divriği’nin Mursal Köyü’nde MTA Genel Müdürlüğü’nün altın aramak için sondaj yapma kararı tepkilere neden oldu. MTA ekibi, sondaj çalışmasına tepki için köy girişinde biriken kalabalığı görünce komşu köylerden Ürük Köyü’nde beklemeye başladı.

MTA yetkililerinin girişimi üzerine köye jandarma geldi. Ancak yaşanan gerilim üzerine Ürük Köyü’nde bekleyen MTA ekibi iki günlük süre vererek ayrıldı.

Köylülerin talebiyle, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yer aldığı bir komite oluşturuldu. Komite Sivas Valiliği ile temasa geçerek sondaj kararından vazgeçilmesini isteyecek.

Önemli olan halk sağlığı

Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, “Talebimiz biran önce bu projenin yeniden gözden geçirilmesidir. Esas olan halkın sağlığıdır ve buna en ufak zarar verecek her projenin karşısında olduğumuz bilinmelidir ve unutulmamalıdır ki yeryüzünde canlıların sağlığı paha biçilmezdir ne altın la nede başka hiçbir değerle mukayese edilebilir. Konunun bir an önce gözden geçirilerek bu yanlıştan dönülmesi bir bütün olarak Divriği halkının talebidir” dedi.

Divriği biter

Ankara Divriği Derneği Başkanı Nurullah Esat Ünsal da Divriği’nin başta içme suyu olmak üzere, tarımsal sulamasının da Mursal Barajı’ndan gelen su ile sağlandığını söyledi. Bu bölgenin bitki ve canlı çeşitliliği ile Türkiye’nin doğallığını korumuş nadir yerlerinden biri olduğunu belirterek, yapılacak sondajların sonuç vermesi halinde bölgenin siyanürle işletilecek maden ocakları ile katledileceğini ve ilçenin hayat damarının kesilmiş olacağını vurguladı.



Direnişin başlamasında köylülere öncü olan isimlerden emekli öğretmen Asur Eylem şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle şunu söylemek gerek, Mursal köyümüzün bulundurduğu baraj, Divriği’nin tüm içme suyunu karşılayan bir barajdır. Maden Tetkik Arama(MTA) burada bir maden arama çalışması yapmak için bir sondaj çalışmasına geleceğini söylüyor. Bizim endişemiz ve korkumuz, orada yapacağı altın arama işlevidir. Altın arama işlevinde MTA eğer siyanürü kullanırsa, hem yeraltı hem yerüstü tüm kaynaklarımıza zarar vereceği endişesini taşıyoruz. Bu çalışma sahası, köyümüzün sıfır noktasında olduğu için hem köyün kendisine büyük zarar verecek hem de Divriği’de yaşayan 10 binlik bir nüfusu etkileyecek.”

Mursal köyünden olan ve Gazete58’de çalışan Habil Yılmaz ise “Mursal, Divriği’nin can damarıdır çünkü tüm içme suyu buradaki Mursal barajından karşılanmaktadır. Eğer Mursal’da bir baş ağrısı olursa Divriği’de bütün insanların başı kanar, durum bu kadar ciddidir” dedi.

ÖDP Divriği İlçe Örgütü temsilcisi Ali Gençdal konu ile ilgili doğanın yağmalanmasını kabul etmeyeceklerini ifade etti. Gençdal, burada yaşayan yurttaşlarla birlikte sonuna kadar direneceklerini kaydetti.