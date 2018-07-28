'Ekmeği pahalı satanı şikayet edin'

Ticaret Bakanlığı, ekmeğin fiyatına yüzde 15 zam yapılacağını açıklayan Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nu yalanladı, “Federasyonun tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi yok. Yüzde 15 zam iddiaları gerçeği yansıtmıyor” açıklaması yaptı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, önceki gün yaptığı açıklamada maliyetlerin artması nedeniyle Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının yüzde 15 oranında zamlanacağını duyurmuş, bu oranın illere göre değişebileceğini; ancak hiçbir ilde zam oranının yüzde 15’i, ekmeğin kilo fiyatının ise 5 lira 75 kuruşu geçmeyeceğini açıklamıştı.

‘Federasyonun yetkisi yok’

Balcı’nın bu açıklaması tepki çekerken, Ticaret Bakanlığı dün zam iddialarını yalanladı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarının bir yönü ile tüketicileri diğer yönü ile esnaf ve tacirleri çok yakından ilgilendiren bir husus olduğu belirtilerek, “Ulusal ve yerel basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler nedeniyle bu konuda bazı açıklamaların yapılması zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle belirtmemiz gerekir ki ekmek fiyatları, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odalarımız tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. Bu konuda Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun görüş belirtmekten başka ekmek fiyatlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır” denildi.

Zam oranının belirlenmesi sürecinin de anlatıldığı açıklamada, “Bu süreçler doğrultusunda bugün itibariyle Türkiye genelinde ekmek fiyatlarında yüzde 15 artış öngören bir talep gelmediği gibi, Bakanlığımızca bu konuya ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘Ekmeği pahalı satanı şikâyet edin’

Ekmeğe zam tartışması sürerken, İstanbul Esnaf Odası Başkanı Faik Yılmaz’dan da bir açıklama geldi. Yılmaz, İstanbul’da 1,25 TL üzeri fiyata ekmek satan tüm fırınların belediye ekipleri tarafından belirleneceği ve haklarında tutanak tutulacağını duyurdu.

Sözcü’ye konuşan Yılmaz, “İstanbul’da şu an ekmek fiyatı 1,25 TL. Bu fiyat üzerinde ekmek satan fırınlar zabıta ekipleri tarafından denetlenecek, kurala uymayan mühürlenecek” dedi.

Sarıyer Belediyesi’nden yapılan açıklamada da “Ekmeği belirli fiyatın (1,25 TL) üzerinde satan fırıncılara, müşteri şikâyet ettiği takdirde gidip tutanak tutuluyor. Uyarıya uymaz ise fırın mühürleniyor” ifadeleri kullanıldı.