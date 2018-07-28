Gaz fişeğiyle başından vuran polise ödül gibi ceza

ALİCAN ULUDAĞ/CUMHURİYET- Gezi Parkı eylemleri sırasında polis kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük’ün anma toplantısına katılan üniversite öğrencisi Dilan Dursun’u gaz bombası fişeğiyle başından vurarak ağır yaralan polis memuru, 5 yıl sonra bulundu. Soruşturmayı yürüten Ankara Savcılığı, olay tarihinde gaz tüfeği kullanmaya yetkili polis memurlarının cep telefonu sinyal bilgilerini inceleyerek, polis Serkan Kurnaz’ın ismine ulaştı. Ancak savcılık, Dilan Dursun’u başının arkasından hedef gözeterek vuran, beyin kanaması geçirip 4 gün yoğun bakımda yatmasına ve yüzde 10 engelli kalmasına neden olan polis Kurnaz hakkında “kasten öldürmeye teşebbüsten” değil, “bilinçli taksirle yaralamaya sebebiyet vermekten” dava açtı. İddianamede şüpheli polisin 2 yıla kadar hapisle yargılanması ve dava sonunda verilecek cezanın da paraya çevrilmesi istendi.

Gezi Parkı direnişinde polis Ahmet Şahbaz’ın ateş etmesi sonucu yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ün cenaze töreninin yapıldığı 16 Haziran 2013’te, vurulduğu Kızılay Meydanı’nda eylem yapıldı. Ancak polis , toplanan kalabalığa müdahale etti. Dilan Dursun’un arasında bulunduğu bir grup, Kurtuluş Parkı’na doğru kaçtı. Dursun, buradan kaldığı yurda gitmek için yürüdüğü sırada arkadan yaklaşan plakasız bir akrep aracından atılan gaz bombası başının arkasına isabet etti. Ağır yaralan ve beyin kanaması geçiren Dilan Dursun , 4 gün yoğun bakımda kaldı. gaz fişeği , Dursun’un yüzde 10 görme kaybına neden oldu. Dursun, bu olay nedeniyle yaşamı boyunca orta derece kronik baş ağrısıyla yaşayacak.

Emniyet sakladı

Dilan Dursun’un şikâyeti üzerine Ankara Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Emniyet, Özel Harekât’ın kullandığı şüpheli akrep aracında gaz tüfeği kullanan polisin adını vermedi. Emniyet ayrıca, görev belgelerini değşitirdi. Avukat Tonguç Cankurt, olay tarihinde gaz tüfeği kullanmaya yetkili polis memurlarının cep telefonu sinyal bilgilerinin BTK’den istenmesini talep etti. BTK’den gönderilen yanıtla, şüpheli Serkan Kurnaz’ın kullandığı anlaşılan cep telefonunun olayın olduğu bölgeden saat 13.22 ve 13.37 arasında toplam 10 kez sinyal verdiği belirlendi. Savunması alınan Kurnaz, Dursun’u vurduğunu reddederken, “O tarihte orada görevli olup olmadığımı ve görevliysem ne şekilde görev yaptığımı hatırlamıyorum. Ben görev yaptığım sürede, hiç kimseye yakın mesafeden atış yapmadım” dedi.

‘Para cezası verilsin’

Şüpheli polis Serkan Kurnaz hakkında taksirle yaralanmaya sebep olmak suçundan dava açan Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen’in hazırladığı iddianamede, Kurnaz’ın 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve verilecek cezanın da adli para cezasına çevrilmesi istendi. İddianamede, şüphelinin Dursun’u hedef gözeterek, kasten yaraladığına dair delil elde edilemediği öne sürülürken, şu değerlendirme yapıldı:

“Şüphelinin ne olursa olsun düşüncesi ile yani olası kast ile eylemi gerçekleştirdiğine dair kanıt da dosyada mevcut değildir. Gaz teçhizatı kullanmakla görevli şüpheli, göstericiler arasında bulunan şikâyetçinin yaralanması hadisesinde, ön gördüğü neticeyi istememesine karşın, sonucun meydana gelmesine neden olmuştur. Bu sebeple olayda bilinçli taksirin varlığını kabul etmek gerekmektedir. Aksine bir görüşün kabulü halinde ise bu tür gösteriler sırasında yapılan her atışın herhangi bir kişiye isabet etmemesi durumunda dahi görevlilerin kasten yaralamaya teşebbüs, kasten yaralama gibi eylemlerle sorumlu tutulmasına neden olacaktır.”

Savcılık, olayla ilgili görev yazılarını değiştiren Emniyet personeli hakkında yapılan şikâyete ise takipsizlik verdi.