İstanbul'da bir ilçe karıştı! Polis müdahale etti

İstanbul Kağıthane'de çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç edilmek üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede esnaflık yapan C.T.’nin küçük yaşta kız çocuklarını taciz ettiğini gören bir kadın olaya müdahale etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen C.T. yakalanarak dövüldü.

Öfkeli kalabalıktan kaçmak için Kağıthane Sanayi Polis Merkezi'ne sığınmaya çalışan C.T. mahalleli tarafından polis merkezi önünde de darp edilirken, polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. Kalabalığın dağılmasıyla C.T İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Hakkı Delibaş, "Herkesin çoluğu çocuğu var, devlet çocuk tacizcilerine ağır cezalar versin,artık haber bile izlemek istemiyoruz, sokaklarda bu ahlaksız tacizcilerin yüzünden çocukları sevemiyoruz. Bunlar idam edilsin" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.