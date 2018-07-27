Asrın ay tutulmasını Türkiye böyle izledi

21. yüzyılın en uzun Ay tutulması tüm Türkiye'den gözlemlenebildi.

Yüzyılın en uzun süreli tutulması olarak değerlendirilen doğa olayı 'Kanlı Ay' Türkiye'nin bir çok ilinden net olarak gözlemlendi. Türkiye saati ile 20.13'de başlayan tutulma anını vatandaşlar fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Yüzyılın en uzun tutulması Türkiye’de görsel şölene dönüştü.

İSTANBUL'DA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Dünya’nın birçok farklı bölgesinden görülebilen “Kanlı Ay” tutulması İstanbul’da da çıplak gözle izlendi. Şehrin tarihi güzellikleriyle bir araya gelen “Kanlı Ay” kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kanlı Ay tutulmasının mest eden görüntüsü havadan görüntülendi. Dünya'nın Ay'ı tamamen gölgede bıraktığı tam Ay tutulması, Ay'ın karanlıkta kalması ve bu nedenle kırmızı renge bürünmesiyle ortaya çıkıyor.

ANKARA'DA SANİYE SANİYE TAKİP EDİLDİ

21. yüzyılın en uzun ay tutulması olarak nitelendirilen “Kanlı Ay” tutulması, saat 20.13'te başladı. Ankara semalarında net bir şekilde gözlemlenen tutulma, mest eden görüntüler ortaya koydu.

Dünya’nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi Ay'ın görünen yüzünü kapattı.

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