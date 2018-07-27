Kocaeli'de selde mahsur kalanlar kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kuvvetli yağış sele neden oldu. Arazilerini kontrole gidin 9 kişi selde mahsur kaldı. Arama kurtarma ekipleri 9 kişiyi zodyak botlarla kurtardı.

Gebze ilçesi Ballıkayalar Mevkiinde bulunan sera ve bahçelerde çalışan kişilerle, arazilerini kontrole gidenler, şiddetli yağış nedeniyle taşan derenin de etkisiyle yükselen sulardan kurtulmak için konteyner ve ağaçların üstlerine çıktı. Buralarda mahsur kalan 9 kişi, cep telefonuyla aradıkları yetkilerden yardım istedi. Arama- kurtarma ekipleri hemen harekete geçti.

Mahsur kalan 9 kişiyi kurtarmak için olay yerine arama kurtarma ekipleri ve 1 helikopter sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri mahsur kalan 9 kişiyi zodyak botlarla kurtardı.