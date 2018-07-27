Sevgiliyle korkunç plan! Kötü koku gelince...

Avcılar'da, evden gelen kötü koku üzerine cesedi bulunan 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar'ın, gelini ve gelininin sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hürriyet- Gelini Sinem K'nın dikkat çekmemek için kayınpederi için polise kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Avcılar Cihangir Mahallesi Yeşilırmak Sokak Numara 30 daire 9'dan gelen kötü koku ihbarı üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri binaya gitti. Çilingir yardımıyla kapı açıldı ve bir çuval içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi ile karşılaşıldı. Cesedi bulunan kişinin 59 yaşındaki Mustafa Kırlılar olduğu belirlendi.

KAYIP BAŞVURUSU

Polis yaptığı araştırmada, Mustafa Kırlılar'ı gelini Sinem K'nın (26) bir hafta önce kayınpederi ile ilgili kayıp başvurusu yaptığı belirlendi.

Sinem K'nın eşinin cezaevinde olduğunu, sabah 09.00 sıralarında evden çıkan kayınpederinden bir daha haber alamadıklarını söylediği belirlendi.

İTİRAF ETTİ

Mustafa Kırlılar'ın boğularak öldürüldüğünü belirleyen Avcılar Araştırma Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek, bölgede yaptığı araştırmanın ardından olayın şüphelisi olarak Ahmet A'yı(23) gözaltına aldı. Ahmet A., Emniyetteki sorgusunda, Mustafa Kırlılar'ı yaklaşık 10 gün önce, arkadaşı olan Mustafa Kırlılar'ın gelini Sinem K. ile birlikte öldürerek çuvala koyduklarını söyledi. Polis, bu ifade üzerine gelin Sinem K'nın peşine düştü. Sinem K. Küçükçekmece'de gözaltına alındı. Gelin Sinem K'da kayınpederini arkadaşı Ahmet A. ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Mustafa Kırlılar'ın, Sinem K. ve Ahmet A'nın ilişkilerini öğrenmesi nedeniyle ikilinin hedefi olduğu öne sürüldü.

DOSYASI KABARIK

Ahmet A’nın 13 suçtan arandığı, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olarak da arandığı bildirildi.