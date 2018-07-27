FETÖ'yle mücadelenin kritik ismi isyan etti

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK)'nın son kararnamesiyle 3 bin 320 hakim ve savcının görev yerleri değiştirilmişti.

Kritik davaları ve soruşturmaları yürüten bazı hakim ve savcıların yerlerinin değişmesi ise dikkat çekmişti.

Görev yeri değiştirilen isimlerden birisi de Aydın'da FETÖ soruşturmalarını yürüten savcı Ahmet Çamoğlu'ydu.

"İSTEĞİM DIŞINDA ALINMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Çamoğlu, Twiter hesabından atama kararına tepki gösterdi.

İsteği dışında Aydın'dan Denizli'ye atandığını belirten Çamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlar. Aydın ilinde görev yaptığım dönemde FETÖ ile mücadelede çok önemli işler yaptım. Aydın ilinden Denizli iline atandığımızı öğrendim. Hiçbir talebimiz olmadığı gibi bana ve eşime mesaj da gelmemişti. FETÖ soruşturmalarından isteğim dışında alınmış bulunmaktayım.

Artık Twitter hesabımı kapatıyorum. Herkes için hayırlı olur inşallah. Aydın ilinden olup mazereti olanlar kalırken biz tayinen alındık."