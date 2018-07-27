DHA - Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.
27 Temmuz 2018 17:59
İstanbul'da dolu paniği
İSTANBUL Anadolu yakasında dolu paniği yaşandı.
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