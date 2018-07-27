27 Temmuz 2018 17:59

İstanbul'da dolu paniği

İSTANBUL Anadolu yakasında dolu paniği yaşandı.
+ A -

Paylaş

DHA - Ataşehir'de etkili dolu nedeniyle TEM Otoyolu'nda ilginç görüntüler oluştu. Bazı sürücüler araçlarını korumak için köprü altına sığınırken, bazıları ise otomobillerinin üzerine kilim serdi. Polis yağış nedeniyle araçlarını köprü altına park eden sürücüleri, trafik akışını aksattığı nedeniyle uyardı.

Çok Okunanlar

Güncel