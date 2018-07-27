Öğretmen atamasında torpil listesi tepkisi

Komisyonlara verilen uyarıya rağmen, KPSS puanı düşük olan birçok adayın mülakat puanı yükseltilerek sıralamada üstlere taşındığı ortaya çıktı.

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN/BİRGÜN- Sözleşmeli öğretmenlik kapsamında yapılan atamalara adaletsizlik damga vurdu. Danıştay’ın sözlü sınavlardaki hukuksuzluklara ilişkin verdiği kararın ardından yeniden düzenlenen ve “Eğitim Bilimleri” ile “Genel Kültür” başlıkları ölçüt olarak eklenen yönetmeliğe karşın mülakatlar, on binlerce öğretmen adayının mağduriyetine yol açtı. Yüksek KPSS puanına rağmen mülakatta baraj altında bırakılan öğretmen adaylarının yaptığı itirazlar ise reddedildi. Öğretmen adaylarının, mülakat sonuçlarına yaptıkları itirazın reddine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), sözleşmeli öğretmen alımı için düzenlediği mülakatlarda yaşanan hukuksuzluklar, mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından gün yüzüne çıktı. Mülakata giren adayların büyük kısmı, mülakatta geçer not alsa da güvenlik soruşturmasının olumsuz neticelenmesi gerekçe gösterilerek elendi. Mülakatları tepkilerin odağı haline getirilen bir diğer iddia ise KPSS’de yüksek puan alan adayların mülakat puanlarının düşük verilerek sistem dışına itilmesi oldu. Öte yandan, KPSS puanı düşük olan birçok aday, mülakat puanı yükseltilerek sıralamada üstlere taşındı.

İnisiyatif komisyona bırakıldı

İsmet Yılmaz döneminde gerçekleşen ancak mülakat sonuçlarının sandığa yansımasını önlemek için yeni döneme bırakılan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, Ziya Selçuk’un onayı ardından açıklandı. Yılmaz’ın, “Adayların mülakat puanı KPSS puanının üç aşağı ya da yukarısında verilebilir” talimatını verdiği sözlü sınav komisyonları, binlerce adaya KPSS puanının çok altında ya da üzerinde not verdi.

Ziya Selçuk müdahale etmedi

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların dışında kalan birçok adaya, KPSS puanında aldığı puanın aynısı sözlü sınavda da verildi. Sözleşmeli öğretmen alımında açıklanan taban puanları ise, MEB’in talimatının çok sayıda aday için uygulanmadığını ortaya çıkardı. Kurum bazlı taban puan listesine göre, yüzlerce adaya, KPSS puanının yaklaşık 10 puan üzerinde sözlü sınav puanı verildiği görüldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sürece müdahale etmemesi tepki çekti.

Dava dilekçeleri hazırlandı

Sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin yönetmelikte yazılı olarak yer almayan, “Mülakat puanı KPSS puanının üç aşağı ya da yukarısında olabilir” ibaresi, mağduriyet yaşayan öğretmen adaylarını yasal dayanaktan yoksun bıraktı. Mülakat sonuçlarına itiraz eden öğretmen adaylarının itirazları yargı kararıyla geri çevrildi. Bireysel başvuruları reddedilen mülakat mağdurlarının, yönetmeliğin ilgili maddesine yönelik iptal istemiyle dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Öğretmen adayları, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sürece dahil olmasını ve hukuksuz atamaların iptal edilmesini istedi.

“Emek hırsızlığı”

Atamaların, KPSS puan üstünlüğüne göre değil, mülakatta verilen puana göre yapıldığını söyleyen mağdur öğretmen adayı Dilek Yaman, “Mülakattaki tüm sorulara doğru yanıt vermeme rağmen 87 olan KPSS puanımın 30 puan altında bir not verildi” dedi. Yapılanın emek hırsızlığı olduğunu ifade eden Yaman, “Sayın Selçuk’un bu haksızlığa sessiz kalmaması gerekiyor” dedi. KPSS puan sıralaması göre atanamayacakların mülakat puanlarına ek 10 puan verilerek atanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Yaman, “Bu şekilde göreve gelen biri iyi bir öğretmen olabilir mi?” diye sordu.