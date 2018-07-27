Sıcaklardan bunaldı, belediye başkanına bunu yazdı

Adana'da sıcakların yüksek olmasından dolayı bir vatandaş, belediye başkanına dikkat çeken bir mesaj atarak artan sıcaklara tepki gösterdi. Vatandaş, "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" dedi.

Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sosyal medya üzerinden vatandaşların soru ve önerilerini dinledi. Bir vatandaş "Başkan hele şu sıcaklara da bir el atıver bir çare bul kavruluyoruz" diye mesaj attı. Çetin, bunun üzerine "Pazar yerlerini soğutmaya başladık. Halk serinlesin diye havuz açtık şu oyun parkları yaptık belki bunlar bir nebze serinlemenize yardımcı olur" ifadesini kullandı.

Bir diğer vatandaş da "100 yıl mahallemize büyük bir market açın" isteğinde bulundu. Başkan Soner bu talebe de "Belediye öyle bir şey yapamaz. Umarım buradan dinleyen bir girişimci bu isteği duyar ve orada market açar" diye karşılık verdi.