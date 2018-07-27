Oktar'ın ağabeyi: Bütün peygamberlere iftiralar atılmıştır

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı. Operasyonun İngiliz derin devletinin komplosu olduğunu iddia eden Oktar'ın ağabeyi, "Herhangi bir kişiyi son karar verilmeden kimse suçlu ilan edemez. 35 suçun 21'inde takipsizlik var, 6'sında delil yok. İnsanlara para verdiler, iftira attırdılar" diye konuştu.

CNN Türk'ün aktardığı habere göre, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Kenan Oktar, şunları söyledi:

"Böyle saçma sapan suçlamalar yapmayın. Ben onlara kedicik diyemem, onlar iffetli kız kardeşlerimiz. Hepsi yüksekokul bitirmiş, hepsi iki lisans bilen kız kardeşlerimiz, diğer erkek kardeşlerimiz de öyle. Asla yüzleri düşmeden yürüyorlar. Size kelepçe takılsa hepiniz ağlarsınız. Hanım kardeşlerimi belinde tabancayla gördünüz mü? Bu kardeşlerimin hepsi sahabe gibi insanlar.

'DELİL YOK, İSPAT YOK'

Adnan Oktar din alimidir. 40 yıldır yazdığı eserlerde yanlış bulabiliyor musunuz? Bu İngiliz derin devletinin yaptığı bir komplodur. Onlar Allah'ın çok sevdiği kullardan biridir. Bütün peygamberlere, sahabelere iftiralar atılmıştır. Oktar en büyük İslam alimidir. Bunun karşısına çıkarın eserlerinde hata bulsunlar. Açıkça ilan ediyorum; eserlerinde yanlışlar bulsunlar.

Orada terör örgütü diye bir durum yok. Herhangi bir kişiyi son karar verilmeden kimse suçlu ilan edemez. 35 suçun 21'inde takipsizlik var, 6'sında delil yok. İnsanlara para verdiler, iftira attırdılar. Orada 40 yıldır vatan için millet için faydalı hizmetler yapan bir gruba siz diyorsunuz terör örgütü. Ciddi suçlar dediğiniz suçların aslı astarı yok. Tanıklara para veriliyor. 50 bin lira verildiğini biliyoruz bunlara. Delil yok, ispat yok."