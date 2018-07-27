Dünya bu geceye kilitlendi!

Bu akşam 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulması yaşanacak. Ayın sonunda, 31 Temmuz'da ise Mars Dünya'ya en yakın noktasına ulaşacak.

Ancak bu astronomik gelişmeler felaket habercilerinin de 'kıyamet' çağrılarını yoğunlaştırdı.

Özellikle Hristiyan aşırı dincileri, bu iki olayın yakın tarihlere denk gelmesinin bir kıyamet alameti sayılabileceği konusunda emin.

ABD'li evanjelist Paul Begley İncil'den şu satırları refereans göstererek kıyametin çok yakın olduğu konusuna vurgu yaptı.

"Tanrının en yüce ve en berbat gününden önce Güneş karanlığa bürünecek, ay ise kana bulanacak."

Ancak ABD'li köktendinciler geleceği tahmin etme konusunda çok da başarılı bir sicile sahip değiller.

Zira 2015 yılındaki Kanlı ay tutulması için 'cennet ayaklanması' tanımını yapan Teksas'taki 'superchurch' papazı John Hagee 20 bin kişilik bir cemaate seslenmişti. Ancak vadettiği kıyamet alametlerinden hiçbiri kıyameti getirmedi.

bu doğa olayı, felaket söylentilerini de beraberinde getirdi.

En iyi Doğu ve İç Anadolu'dan izlenecek olan Kanlı Ay Tutulması 1 saat 43 dakika sürecek. Bu 21'inci Yüzyıl'ın en uzun tutulması olacak.



En iyi Doğu ve İç Anadolu'dan izlenecek olan Kanlı Ay Tutulması 1 saat 43 dakika sürecek. Bu 21'inci Yüzyıl'ın en uzun tutulması olacak.





Hollandalı deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets, kişisel sitesinde bu tutulmanın Dünya'daki tektonik plakaları harekete geçireceğini iddia etti. Bu hareketlenmenin 6 ilâ 8 büyüklüğünde depremlere neden olacağı öngörülüyor. Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ise “Ay kan rengine bürününce felaket alametleri başlayacak” deniyor.