27 Temmuz 2018 13:16

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek zammı açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek zammı açıklaması
Ticaret Bakanlığı ekmek fiyatlarına getirilen yüzde 15'lik zamla ilgili açıklama yaptı.
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Yapılan açıklamada, "Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun ne ülke genelinde ne de herhangi bir il için tek başına ekmek fiyatı belirleme yetkisi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda ekmeğe yüzde 15 zam yapıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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