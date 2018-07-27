Fatih'te 'etek' tartışması! Yaşlı adam küfür etti iddiası

İstanbul'da Fatih'te bir genç kadın, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte taksi beklerken yanlarına gelen bir adamın sırf etek ve şort giydikleri için kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Genç kadın, "Nereden alıyorlar bunlar bu gücü? Tecavüzcülere konuşacaksınız, milletin parasını çalanlara konuşacaksınız. Bu kadınlar öldürülürken neredesiniz siz?” diyerek tepki gösterdi.

Genç kadın başına gelenleri kişisel Twitter hesabından paylaştı. Genç kadın, Fatih Karagümrük'te kız kardeşi, annesi ve arkadaşlarıyla birlikte taksi bekledikleri sırada, tekerlekli sandalyede yanlarına yaklaşan yaşlı ve sarıklı bir adamın, sırf şort ve etek giydikleri için kendilerine hakaretler savurduğunu öne sürdü.

'HEPİMİZİN CEHENNEMLİK OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

"Hepimiz etek ve şort giymiştik. Bize ‘eşoğuleşek ve şerefsizin evlatları’ dedi. Önce annem müdahale etti gayet sakince. Sakinliğimizi görünce cesaret buldu ve hakaretlerine devam etti. Hepimizin cehennemlik olduğunu söyledi ve küfür etmeye devam etti. Video çekmeye başladığımda birden ağız değiştirdi ve sizi Allah’a havale ediyorum gibi masumane tavırlar sergilemeye başladı."

'SİNİRLENİNCE YÜRÜMEYE BAŞLADI'

Hakaret eden adamın sinirlenince ayağa kalkıp yürümeye başladığını belirten genç kadın, şunları kaydetti:

"Tekerlekli sandalyesini kullanan bir kadındı. Ve suratını bize hiç çevirmedi. Öylece yola baktı. Tekerlekli sandalyedeki bu adam da sinirlenmeye başlayınca birden ayağa kalktı ve yürüdü. Bu da ne enteresan değil mi? Sırf etek giydiğim için bu ülkede bana eşoğuleşek ve ölmüş babama 'şerefsiz' dendi. Söyleyecek bir kelimem dahi yok artık. Tükendim."

'KADINLAR ÖLÜRKEN NEREDESİNİZ SİZ?'

Ayrıca paylaşılan videoda genç kadının kendisine hakaret eden şahsa şu sözlerle tepki gösterdiği görülüyor:

"Nereden alıyorlar bunlar bu gücü? Tecavüzcülere konuşacaksınız, milletin parasını çalanlara konuşacaksınız... Bu kadınlar öldürülürken neredesiniz siz?”