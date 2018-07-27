ÖSYM'den KPSS adaylarına uyarı

Hafta sonu yapılacak 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumlarında adaylar, saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumlarına girecek adayların saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumuna gireceklerin de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, hafta sonu gerçekleştirilecek 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarına girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adayların, 2018-KPSS lisans alan bilgisi sabah oturumları için saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu için 14.30'dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecek.

Adayların, sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

2018-KPSS alan bilgisi birinci oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve ikinci oturumu (hukuk, iktisat, maliye) yarın, üçüncü oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 29 Temmuz Pazar yapılacak.

Ayrıca, adaylara sınav saatlerinden bir saat önce sınav binasında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.